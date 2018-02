Leder i støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland sier at hun ser frem til at filmen blir vist.



Til NRK sier Røyneland at filmen snur fokuset fra gjerningsmannen til de som døde eller overlevde på Utøya.



Filmen vises i hovedprogrammet ved Berlin internasjonale filmfestival.