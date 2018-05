Det er fem prosent av de gravide, mot 30 prosent på 80-tallet.



Men selv om andelen har falt kraftig er det likevel altfor mange, sier Liv Grimstvedt Kvalvik ved Universitetet i Bergen, til Vårt Land.



Hun peker på at røyking under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel, tidlig fødsel, at barnet har lav fødselsvekt, eller at barnet utvikler astma.