En 29 år gammel mann er dømt til fengsel i ett år og ni måneder for konemishandling.

Mannen ble dømt i Dalane tingrett.



Retten mener kvinnen, som er flere år yngre enn mannen, levde under et trusselregime, skriver Stavanger Aftenblad.



Nærmest daglig ble den unge kvinnen utsatt for både fysisk og psykisk vold.