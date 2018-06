Inntil 300 busser må daglig til for å erstatte togene som står nå i sommer.

Denne uken starter seks uker med stengte jernbanestrekninger på grunn av vedlikehold på Østfoldbanen og mellom Asker og Drammen.



Ifølge NSB er det flere tusen avganger som innstilles.



24 selskaper er involvert for å frakte passasjerene med buss, og selskapene selv sier til Dagsavisen at de er i ute før buss for tog-sesongen.