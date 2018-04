300 passasjerer satt klare. Da kom politiet og dro piloten ut av flyet

300 ferieklare briter fikk seg et aldri så lite sjokk da de hadde inntatt kabinen foran en 12-timers flytur fra Gatwick i London til Mauritius 18. januar i år.

British Airways-personalet mente piloten virket beruset, og tilkalte derfor politiet kort tid før avgang.

Måpende passasjerer

Flere politifolk tok seg raskt om bord og satte håndjern på piloten, og det skulle vise seg at han hadde en promille som var fire ganger høyere enn tillatt nivå, skriver Daily Mail

– Mange passasjerer måpte da de så hva som skjedde rett foran øynene på dem. Samtidig er det fryktelig å tenke på hva som kunne ha skjedd, forteller en passasjer til avisen.





At flyvningen ble to og en halv time forsinket fra Gatwick, er trolig noe samtlige om bord bare er glade for i dag.

– Ekstremt alvorlig

Piloten, som hadde jobbet for British Airways siden 2001, har fått sparken etter episoden, og må møte i retten i juni.





Onsdag ble det kjent at han skal ha hatt 86 mg alkohol per 100 ml blod i kroppen. Det tillatte nivået for piloter er 20 mg per 100 ml blod.

– Vi tar denne saken ekstremt alvorlig, og vil fortsette med å assistere politiet i etterforskningen. Sikkerheten for våre kunder og ansatte er alltid vår førsteprioritet, sier en talsperson for flyselskapet.