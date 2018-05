I desember 1984 var sist jorda, sett under ett, hadde en måned med temperaturer under gjennomsnittet.



Det slås fast i en ny rapport.



Bjørn Samset ved CICERO, senter for klimaforskning, sier til TV2 at det er for sent å snu klimaendringene, men at det fremdeles er mulig å begrense videre skade.