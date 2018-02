33 eldre soner i norske fengsler

Her i Halden fengsel soner norges eldste fange en dom for drap. Foto: NTB scanpix

Norges eldste fange er 82 år, viser en oversikt P4 Nyhetene har fått over de eldste innsatte her i landet fra Kriminalomsorgen.





- Han soner her i Halden fengsel, sier fengselsleder Are Høidal til P4 Nyhetene.





Den drapsdømte 82-åringen har tidligere snakket med Dagbladet om hvordan det er å være gammel i fengsel og har til Sarpsborg Arbeiderblad uttalt via sin advokat at han ønsker seg til sykehjem.





- Vi tar ulike hensyn til de eldre innsatte og prøver å legge til rette for den enkeltes behov her i fengselet, sier Høidal om de eldre innsatte de har.





- Vi legger ikke vekt på at de eldre skal få seg utdannelse eller lignende, men en human og god soning, følger han opp med.





Halden fengsel har tilpasset en egen avdeling til de eldste innsatte, der de også har en egen ansatt. Totalt har de i dag tre fanger på over 69 år.





- På den avdelingen er det ikke veldig høyt tempo. De har en egen luftegård og driver med litt håndarbeid. Noen sitter også i rullestol, sier Høidal.





Men det finnes også unntak.





- Ja, en av de eldste her jobber nede på verkstedet med alle typer innsatte, der han får sine spesielle oppgaver og trives godt med de yngre gutta. De gamle blir godt tatt vare på av de yngre her, sier fengselslederen.



Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, sier at de eldste fangene byr på utfordringer for de fengselsansatte.