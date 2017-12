En 10 år gammel gutt fra Lillestrøm har brukt det siste året på å samle flasker, til inntekt for Frelsesarmeen.

10-åringen, som går under navnet "pantegeneralen", har nå pantet flaskene, og har samlet inn til sammen 34 100 kroner.



Og i dag puttet han hver eneste krone i Frelsesarmeens gryte, skriver VG.



Gutten sier til avisen at det er mange som ikke har det så godt som ham, og at han vil hjelpe dem.