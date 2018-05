361 barn i politiarrest

Det viser en rapport fra Politidirektoratet som P4 Nyhetene har fått tilgang til.

- Må finne andre løsninger

Av de 361 barna som i fjor er registrert satt i arrest er de fleste i Oslo politidistrikt, der ble 151 barn innbrakt til politiet. Mens i Innlandet politidistrikt ble bare ett barn satt i arrest.

- Vi er jo meget bevisste på barnas behov. Det å sette barn i arrest er ikke noe politiet tar lett på, og det skal mye til for at vi går til det steget, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til P4 Nyhetene.

- Ungdom som har vært i arrest forteller at de har vært redde, ensomme og at de opplevelsene de har er skremmende. Det gjør noe med barna å være isolert, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Schjelderup sier barn blir innsatt i arrest når de er pågrepet i veldig alvorlige straffesaker.

- En mulighet vil jo være at man kan plassere et barn sammen med en voksen på et kontor eller liknende istedenfor på en celle, slik at barnet unngår å bli sittende på arrest alene, sier Schjelderup.





Sitter sammen med voksne

Ifølge rapporten bruker politidistriktene kun arrest der ingen andre muligheter er praktisk anvendelige. Oftest plasseres barn sammen med en voksen på kontor, resepsjon eller lignende i stedet for på celle. Barn får også hyppigere inspeksjon enn voksne, tilbud om samtale og tilbud om tett kontakt med foresatte.





"Noen politidistrikter plasserer barn i celler med TV, vask og toalett som anses som mindre belastende enn andre celler," står det i rapporten.

I rapporten kommer det fram at fire av de som ble innbrakt til politiet er 14 år eller yngre, mens 236 var 17 år. Ifølge politiet er det ingen som er 14 år eller yngre som settes i arrest. Det er de eldste mindreårige som fysisk settes i arrest.