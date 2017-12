Rundt 100 norske kvinner og menn, reiste i årene etter 2012 til Syria og Irak for å kjempe for IS.



Nå viser en oppdatering fra PST at rundt 40 av disse er som sunket i jorden, skriver NRK.



PST frykter at noen kommer tilbake for å gjennomføre voldelige handlinger.