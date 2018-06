Over 400 migranter er reddet utenfor kysten av Spania.

Den spanske kystvakten melder at migrantene ble reddet i tre forskjellige operasjoner.



Samtidig melder nå det danske rederiet Maersk Line at de har reddet 113 migranter opp fra haveet sør for Italia.



De avventer nå beskjed fra den italienske kystvakten om hvor migrantene skal fraktes.