Det opplyser WHO. Pasientene undersøkes nå på sykehus.



I går la Russland ned veto i FNs sikkerhetsråd mot en gransking av bruk av kjemiske våpen i Douma.



Minst 70 mennesker skal ha blitt drept i et slikt angrep i helgen. Både Syria og Russland hevder det ikke finnes bevis for noe kjemisk angrep.