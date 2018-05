Det melder nyhetsbyrået AFP.



I tillegg skal 2200 personer være skadet i sammenstøtene som skjer blant annet fordi USA åpnet sin ambassade i Jerusalem i dag.



FNs generalsekretær sier han er svært bekymret over det høye antallet drepte palestinere, og at dette viser det er et stor behov for en politisk løsning på konflikten.