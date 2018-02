609 barn uten registrert far

BABY: Et av hundre nyfødte barn i 2016 fikk ikke registrert noen far. Foto: Shutterstock

Aldri før har så mange nyfødte barn i Norge ikke fått registrert en far.



I 2016 ble det ikke registrert far for 609 barn, viser tall P4 Nyhetene har fått fra Medisinsk Fødselsregister.

Et av hundre nyfødte barn Antallet nyfødte uten registrert far har ikke vært så høy noen gang før.

- Det betyr ikke at det ikke er kjent far, men vi klarer ikke å registrere faren, sier direktør ved Medisinsk Fødselsregister, Marta Ebbing.

609 barn utgjør 1 prosent av alle nyfødte, altså et av hundre barn. Andelen var høyere i 1980, da fikk 1,1 prosent av alle nyfødte ikke registrert noen far, totalt 556 barn, viser tallene.

Utenlandsk far eller sæddonor Andelen fødte uten fars fødselsnummer har økt siden årtusenskiftet. Det kan skyldes flere ting.



- For å kunne registrere far så må vi ha et norsk fødselsnummer eller personnummer. Noen ganger blir tallet meldt inn feil eller far har ikke et norsk fødselsnummer, forklarer Ebbing.





Noen ganger blir ikke far meldt i det hele tatt.





- Det kan være en økende andel fødsler der barnet er et resultat av kunstig befruktning, altså mor har brukt sæd fra ukjent donor. Det kan også være en økende andel fødsler der mor ikke vet hvem far er og noen ganger ønsker ikke mor å oppgi hvem far er. Men det tror vi ikke er en stor andel, sier Ebbing.





- Viktig med informasjon om begge foreldre

Direktøren mener det ikke ligger noen dramatikk bak tallene, men understreker at det er viktig å vite hvem både far og mor er.





- For å vite for eksempel hva som er arvelige sykdommer og kunne identifisere ulike risikotilstander i forbindelse med svangerskap og fødsel så er dette informasjon det er viktig å ta rede på. Identiteter er noe vi er opptatt av i alle helseregistre, sier direktøren.