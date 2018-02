653 avvik siden nyttår

Byråd for eldre helse og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl, har sendt en bekymringmelding til Helseministeren om transport av pasienter

Siden nyttår er det registrert 653 avvik, mens det i fjor ble registrert minst 2600 avvik.



Pasienter som har ventet i flere timer på drosje eller opplevd at den ikke kommer i det hele tatt.



Tellevik Dahl sier til Aftenposten at vi ikke kan ha et system der men kan bli sykere av å ha vært på sykehus fordi transporten ikke er god nok.