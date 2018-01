En 69-åring fra Vestlandet er siktet for grovt bedrageri, etter å ha lokket med planer om et flytende kasino.

Mannen solgte aksjer for millioner av kroner, og politiet mener hele prosjektet, med et casino på en cruisebåt, bare er oppspinn, skriver VG.



69-åringen nekter all skyld.



I 2004 ble samme mann dømt for å ha tappet et selskap for 11 millioner kroner.