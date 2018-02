En 72 år gammel mann er pågrepet og siktet for å ha voldtatt ei jente på under 14 år i Bergen.

Bakgrunnen for pågripelsen var en bekymringsmelding fra jentas skole hvor et seksuelt overgrep ble beskrevet i detalj, skriver Bergensavisen.



72-åringen har innrømmet straffskyld og ble i Bergen Tingrett i helgen varetektsfengslet i to uker.