En 74 år gammel mann er dømt til fengsel i sju år og seks måneder for overgrep mot to gutter.

Overgrepene skal ha foregått i mannens eget hus fra 2001 til 2006, ifølge dommen.



Retten anslår at en av guttene ble utsatt for hundre overgrep i året.



74-åringen er dømt for seksuell omgang med gutter under 16 år fire ganger tidligere.