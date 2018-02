7600 kjøretøy fikk bruksforbud i fjor

Over 7600 kjøretøy fikk bruksforbud etter å ha blitt kontrollert på veiene i fjor.

Det viser tall P4 Nyhetene har fått fra Statens Vegvesen.

Flere med mangler

Av drøye 55.000 kontrollerte biler, ble nesten 29.000 rapportert med mangler i forskjellig grad.

- Det er ikke alle som tar sikkerhet på alvor, sier avdelingsleder i Tilsyn og kontroll i Statens Vegvesen, Henning Harsem.





- Høy risiko

- En enkel mangel kan være alt fra at en ikke har et lys som virker. Alvorlighetsgraden er med på å avgjøre om det blir et bruksforbud, sier Harsem.

Tallene er hentet fra kontroller gjennomført basert på høy risiko, for eksempel i forbindelse med utfart eller arrangement som Gatebil. Harsem mener det likevel er høye tall når nesten 29.000 kontrollerte kjøretøy får påvist mangler.





- Et høyt tall i forhold til antall kontrollerte biler, men det viser også at vi har gjort en god jobb, sier Harsem.