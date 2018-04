8 av 10 bekymret for sykepleiermangelen

Tilsammen 82 prosent av de spurte svarer at de tror mangelen på sykepleiere i kommunene vil påvirke pasientsikkerheten i ganske stor, eller i svært stor grad.

Det tilsvarer 8 av 10, og forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, mener dette er en utrygghet som er helt reell.

– Mangel på kvalifiserte sykepleiere kan få alvorlige følger for pasientbehandlingen, sier By til P4 Nyhetene.

Første gang spørsmålet er med

Helsepolitisk barometer er en uavhengig, årlig undersøkelse med formål om å kartlegge hva slags holdninger den norske befolkningen har i helsepolitiske spørsmål.

Helsebarometeret legges frem for tredje gang i år, men dette er første gang de spør om sykepleiermangelen konkret.

By sier det er flere årsaker til det.

– Vi ønsket å kartlegge hva folk tenker om at mangelen på kvalifiserte ansatte blir større og større, særlig ute i kommunene. Ikke overraskende deler flertallet vår bekymring om at dette går ut over sikkerheten til pasientene.

Stor mangel på sykepleiere

I dag mangler Norge til sammen 4000 sykepleiere. Dette er et tall som er forventet å øke kreftig fremover.

Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomiske analyse, vil Norge i 2040 mangle mellom 70.000 og 125.000 sykepleiere. By viser til at de i Sykepleierforbundet allerede har pekt på dette i flere år.

– Vi frykter feilmedisinering, manglende oppfølging og flere infeksjoner hos pasientene dersom vi ikke får rekruttert og ansatt flere kvalifiserte helsearbeidere i tiden fremover, sier hun.

Sykepleiere er også det yrket kommunene har størst mangel på, viser Navs bedriftsundersøkelse. På tredje- og femteplass kommer "andre helseyrker" og "helsefagarbeidere".

– Forståelse fra politikerne er ikke nok

Nå etterlyser By og Sykepleierforbundet handling fra dem som kan gjøre noe med problemet.

– Vi vet hva som skal til, og det er bedre lønn, fulle stillinger og bedre arbeidstidsordninger, sier hun.

Nå oppfordrerer forbundslederen både politikere og arbeidsgivere til å komme på banen. By understreker at mange politikere viser stor forståelse for den viktige jobben sykepleiere gjør, men at det ikke holder i lengden.

– Det er en lang vei å gå når det kommer til å faktisk innføre de tiltakene vi vet virker, sier hun.