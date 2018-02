Abdeslam nekter å forklare seg

Han sa i retten i Brussel i dag at hans stillhet ikke gjør at han er kriminell, men at det er hans forsvar.



Abdeslam er den eneste gjenlevende terroristen fra angrepet i Paris i 2015, og var lenge Europas mest ettersøkte mann.



Abdeslam er i Belgia tiltalt for drapsforsøk på politifolk og ulovlig våpenbesittelse og ikke i forbindelse med terrorsaken i Paris.