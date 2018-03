Det tror politisk redaktør i Adresseavisen Tone Sofie Aglen.



I dag stemmer nemlig et splittet Arbeiderparti for energipakken Giske forsøkte å stanse.



Aglen tror striden kan varme opp igjen Giskes gamle allianser og føre til at den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet igjen kan markere seg i norsk politikk.