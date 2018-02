Advarer hytteeiere

Den siste tiden har snøen lavet ned i hele Sør-Norge og lagt seg på hyttetak.



Kommunikasjonsrådgiver i IF, Sigmund Clement, sier det nå nærmer seg vinterferie og da vil man se skadene hyttene er påført.

- Hytteeiere vil kunne oppdage at deler av taket har bukket under på grunn av store mengder snø, eller at de har fått frostskader på bad, forteller Clementz.

Har sendt ut oppfordring

Både IF og Tryg har bedt sine kunder om å måke snø av tak. Hvis man ikke gjør dette denne kan det få konsekvenser, forteller kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens.