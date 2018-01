Ifølge dem finner de private bilder i chattelogger på det mørke nettet.



Politiadvokat Janne Ringset Heltne sier til Dagbladet at man må ta høyde for at alle bilder som legges ut på sosiale medier kan bli misbrukt.



Hun sier det ikke nødvendigvis trenger å være bilder av lettkledde barn som blir misbrukt.