Advarer mot nye E39

Leder i Norges Lastebileierforbund, Geir Mo, går heller inn for flere broer, eller hyppigere fergesamband.



Veiprosjektet skal blant annet halvere kjøretiden fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord ved å bygge undersjøiske tunneler.



Til NRK sier Mo at de frykter det vil føre til trafikkfarlige situasjoner og en større belastning for miljøet.