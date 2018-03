Det advarer professor ved institutt for brannsikkerhet ved Høgskulen på Vestlandet, Torgrim Log.



Han viser til at det tidligere har vært flere store branner i slike kuldeperioder.



Fordi vi bruker mer strøm kan belastningen på det elektriske anlegget føre til brann, sier professoren, som sier til NRK at folk ikke bør bruke vaskemaskin og oppvaskmaskin om natten.