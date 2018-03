Advarer mot svekket forsvarsutdannelse

I Forsvarets langtidsplan fra 2016, fikk regjeringen gjennomslag for en utdanningsreform i Forsvaret der målet var å spare inn 530 millioner kroner i året.



Det innebærer blant annet at befalsskolene kuttes fra seks til en og at

utdanningstiden kuttes fra ett år til kun 12 uker.



Nå krever de to partiene at Stortinget får behandle utdanningsreformen.