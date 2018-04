Advarer mot tregere post

- Et dårlige posttilbud kan få fatale følger for nyfødte barn.

Det advarer lederen for Nyfødtscreeningen i Norge, Rolf D Pettersen.



I år ble det slutt på A-post og i februar foreslo Samferdselsdepartementet å redusere omfordelingen av post til annenhver dag.



Pettersen sier til Dagsavisen at tregere postgang gir større risiko for å komme for sent med oppfølgende, livreddende tilbud til barn med alvorlig medfødt sykdom.