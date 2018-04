Advarer mot useriøse fjellguider

Rundt halvparten av fjellguidene som jobber i Norge mangler sertifisering eller relevant utdanning.

Det viser en undersøkelse gjort blant reiselivsaktørene som tilbyr risikofylte forbrukertjenester i høyfjellet.





- Mange av disse guidene gjør dermed feil når de kommer i krisesituasjoner, sier Leif Inge Magnussen, leder av Senter for beredskap og integrert krisehåndtering ved Høgskolen i Sørøst Norge.

- Guidene tenker delvis riktig. De har tenkt på redning så de har med liggeunderlag om noe skulle skje, men de gjør metodiske, alvorlige feil, sier Magnussen til P4 Nyhetene.



Ønsker krav om sertifisering

Det er i dag ikke noe krav om sertifisering eller spesifikk trening for å tilby slike tjenester.





Men Magnussen mener det burde være det, og sammenligner det med å kjøre buss.

- For å sikre at bussjåførene har den nødvendige opplæringen er det viktig for oss at de har førerkort. Likevel er det ikke slik i det naturbaserte reiselivet, sier han.