Advarer nordmenn som skal på ferie til denne byen

FRISTER: Göteborg er en ettertraktet ferieby for mange nordmenn. Foto: Shutterstock

Denne helgen er det feriestart for en rekke nordmenn, men for mange ender den første bilturen i alt annet enn avslapping og glede.





Ifølge forsikringsselskapet If er feriefavoritten Göteborg et sted der nordmenn svært hyppig blir utsatt for biltyverier – og ofte på første feriedag.

– Det gjentar seg uten unntak. I mange tilfeller er bilen helt tømt. All bagasje er borte, smått og stort. En fryktelig kjedelig start på ferien, sier kommunikasjonsrådgiver i selskapet, Sigmund Clementz.

Ifølge svensk politi var det i fjor 2961 bilinnbrudd i byen, og mer enn halvparten skjedde i sommersesongen.

De fleste tyveriene skjer i området fra området rundt Ullevi stadion til parkeringsplassen på sørsiden av Liseberg.

– Tyvene finner biler med norske skilter attraktive. Bilskiltene med norsk flagg på er nærmest som fluepapir for uærlige sjeler. Tyvene vet at Norge går så det suser, og mange biler er fullastet med merkeklær og elektroniske duppeditter, sier Clementz.



Tøm bilen før tyven gjør det. La ingenting verdt å stjele ligge igjen i bilen.

Sjekk inn på hotellet, ta med bagasjen på rommet og la bilen stå i låst hotellgarasje.

Unngå å dekke til bagasjerommet, det gjør tyven nysgjerrig. Vis at bilen er helt tom.

Husk å ta med deg pass og nødvendige medisiner fra bilen. Det er kjedelig hvis dette skulle forsvinne ved et innbrudd.

Kjenn etter at bilen er godt låst før du forlater den. LES OGSÅ: Slår alarm om ståbrett-ulykker I en pressemelding lister If opp 5 punkter for å redusere sjansene for å bli robbet: