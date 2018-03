Barnehageansatte over hele landet tar nå et oppgjør med det de mener er uforsvarlig lav bemanning i barnehager.

En nasjonal aksjonsgruppe har via Facebook til nå samlet inn rundt 250 ulike historier fra ansatte som fortviler over hverdagen, skriver Dagsavisen.



Målet med aksjonen er å sette fokus på konsekvensene av den lave bemanningen både for barna og de ansatte.