Advarer Russland i spionsak

Storbritannias utenriksminister advarer nå om at de vil komme med en kraftig reaksjon om det viser seg at Russland står bak kollapsen til en tidligere spion.

Det melder BBC.



En 66 år gammel mann som er dømt i Russland for spionasje og datteren hans er kritisk syke etter at de ble funnet bevisstløse på et kjøpesenter i England søndag.



Politiet forsøker nå å finne ut hva de to har fått i seg. Russland nekter for å stå bak.