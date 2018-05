Advarte mot bytte av selskap i luftambulansetjenesten

I en rapport fra utvalget heter det at "Et bytte kan bryte den gode samhandlingen som er opparbeidet mellom operatør og helseforetak som er en forutsetning for sikker gjennomføring av oppdragene".



Arbeiderpartiets heslepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, sier til Klassekampen at dette er opplysninger helseminister Bent Høie burde lagt fram for Stortinget.