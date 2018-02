FBI skal ha fått minst to tips om 19-åringen som skjøt og drepte 17 personer på en skole i Florida i går.

For fem måneder siden ble de tipset om at en med samme navnet planla å gjennomføre et slikt angrep, det melder CNN.



FBI skal ikke ha gitt denne informasjonen videre til lokalt politi.



Massakren i går er den dødeligste skoleskytingen siden 2012.