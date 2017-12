Advokat: Giske kan ha brutt loven

Arbeiderpartiets egen advokat mener to av varslene i Trond Giske-saken med stor sannsynlighet har blitt utsatt for seksuell trakassering av nestlederen.

Det viser et internt Ap-dokument som VG har fått tak i.



Vurderingen ble gjort før Giske kom med sin versjon av saken. Seksuell trakassering er brudd på likestillingsloven.



Ap-leder Jonas Gahr Støre skriver i en epost til VG at det er gjort juridiske vurderinger men at det ikke foreligger anmelelser fra varslerne og at partiet heller ikke har kommet til den konklusjonen.