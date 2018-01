Advokat siktet for terrortrusler

Mannen ble først fengslet på grunn av gjentatte trusler som han postet på Facebook.

Han ble pågrepet i København i begynnelsen av november, og senere utlevert til Norge.

Grunnlaget for siktelsen er terrortrusler knyttet til en video som er postet på Facebook, der mannen kommer med uttalelser som politiet oppfatter som trusler om en bil som skal kjøre inn i en folkemengde.Det opplyser politie til TV2.Siktelsen mot ham er totalt på fem poster. Han er også siktet for trusler om seksuelle overgrep mot en kvinnelig ansatt i politiet, og for drapstrusler mot navngitte enkeltpersoner.Selv hevder mannen at truslene mot politiet er harselering, og han erkjenner ikke straffskyld. Advokaten ble i dag fremstilt for forlenget varetektsfengsling i Salten tingrett i Bodø.