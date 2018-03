Advokaten til pornoskuespilleren som hevder å ha hatt et seksuelt forhold til Donald Trump, har begjært et rettslig avhør av presidenten.

Begjæringen ble innlevert til en domstol i California i dag, melder amerikanske medier.



Advokaten ønsker blant annet å avhøre Trump om pengene som angivelig ble betalt for å få kvinnen til å ikke fortelle om et forhold mellom de to.