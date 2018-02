Akilov sa seg skyldig

Terrortiltalte Rakmat Akilov (39) sa seg skyldig i terrorhandling og for å ha skapt frykt da rettsaken mot han startet i Stockholm i formiddag.

Fem mennesker ble drept og 14 skadet da Akilov kjørte en lastebil inn i folkemengden i Drottninggatan 7. april i fjor.

Forsvareren snakket for tiltalte Usbekerens forsvarer Johan Eriksson sa at hans klient erkjenner å ha begått en terrorhandling, forsøk på terrorhandling og for å ha satt liv i fare.

Eriksson sa også at Akilov ikke erkjenner drapsforsøk på alle ofrene. 39-åringen selv skal ikke si noe før tirsdag 20. februar, da hans forklaring starter. Det er satt av tre dager til avhør av Akilov.

- Et angrep på Sverige

- Dette var ikke bare et angrep på uskyldige mennesker, dette var også et angrep på Sverige, sa aktor Hans Ihrman.

Akilov skal ifølge tiltalen ha planlagt angrepet i flere måneder. Han hadde flere kontakter i et chatteforum der han tilbød seg å gjennomføre et terrorangrep på vegne av IS. Motivet hans skal ha vært å tvinge Sverige til å trekke tilbake sin militære støtte til kampen mot IS i Irak.





Rettssaken varer fram til 9. mai. Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om livsvarig fengel og at Akilov blir utvist fra Sverige. Dommen kommer trolig før sommeren.