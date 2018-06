Alle med Facebook-side risikerer bøter

Den slår fast at norske bedrifter, og privatpersoner og foretak kan bli holdt ansvarlig for hvordan Facebook behandler personopplysningene til følgerne deres.



Norske bedrifter Dagens Næringsliv har snakket med sier de har tilpasset seg dommen ved å blant annet be om aktivt samtykke.



De risikerer nemlig bøter på opp mot fire prosent av brutto omsetning og maks 20 millioner euro.