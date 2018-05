En mann har fått alvorlige hodeskader etter å ha falt ned en skråning ved Saupestad skisenter i Trøndelag sent i går kveld.

Årsaken til fallet er ikke kjent, men så langt tyder alt på at det var et uhell - og politiet har ikke mistanke om noe kriminelt.



Det er en russecamp på området, men politiet opplyser til NTB at mannen som falt er eldre enn russen, og det er uvisst hvorfor han var i området.