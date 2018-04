Ambulanser over hele landet bruker lenger tid enn det som er anbefalt.

Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.



I de fleste kommunene kommer ikke ambulansen innen de veiledende tidsfristene som er satt.



Landsforeningen for hjertesyke sier til NRK at det svekker akuttberedskapen og at de ønsker å lovfeste responstiden.