Amerikanske tjenestemenn på plass

Amerikanske tjenestemenn har nå reist til Nord-Korea for å tilrettelegge for et mulig toppmøte mellom Donald Trump og Kim Jong-un.

Det skriver Washington Post.



Amerikanerne skal ifølge avisen ha reist inn i landet til tross for at det usikkert om det planlagte toppmøtet i Singapore 12. juni faktisk vil finne sted.



Etter at Trump avlyste møtet, har han flere ganger hintet til at han likevel vil møte Nord-Koreas enehersker.