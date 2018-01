Amundsen sier opp

Det bekrefter han i pressemelding nå i ettermiddag.



Amundsen skriver i et innlegg i avisen Nordlys at han slutter i partiet for å løse opp i en fastlåst situasjon med partisekretær Kjersti Stenseng og at de ikke kunne være på samme møter.



Stenseng vil ikke kommentere saken.



Rådgiver Snorre Wikstrøm er nå konstituert som leder av sekretariatet.