Andre grads forbrenning på Oftebro

Det er andre grads forbrenning i ansiktet skuespilleren Jacob Oftebro har fått etter at en molotovcocktail eksploderte under innspillingen av TV-serien Hamilton i Sverige

Det melder avisen GD.



Brannskaden kan føre til endringer for Peer Gynt-forestillingen på Gålå der Oftebro etter planen skal spille. Administrerende direktør i Peer Gynt, Marit Lien, sier til avisen at Oftebro skal unngå å bli utsatt for sol mens skaden leges.