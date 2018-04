USA, Storbritannia og Frankrike gjennomførte i natt et koordinert angrep mot tre kjemiske anlegg i Syria.

Angrepene var rettet mot et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor Damaskus, og to anlegg som skal ha bitt brukt til lagring av kjemiske våpen utenfor byen Homs.



I Damaskus førte angrepet kun til materialle skader, mens tre sivilie, ifølge syrisk TV, skal ha blitt såret i angrepet i Homs.