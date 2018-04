Angrer på bestialsk drap på Ammerud

Mannen som er 26 år gammel, har tilstått å ha drept og partert en mann etter en krangel. En annen mann og kvinne er tiltalt i saken som starter i Oslo tingrett på tirsdag.



I et intervju med TV2 sier 26-åringen at han begikk drapet på grunn av et voldsomt sinne, og at parteringen ble gjort for å skjule handlingen.