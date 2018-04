Statsadvokaten anker dommen etter at en dagmamma ble frifunnet i Ringerike tingrett for å ha påført en ett år gammel jente dødelige hodeskader.

Det skriver VG.



Jenta døde etter kraftig vold og aktor mener dagmammaen mistet kontrollen over seg selv, og at hun filleristet ett-åringen mot et hardt underlag.



Kvinnen i 40-årene har hele tiden nektet straffskyld.