Anker frifinnelse

Statsadvokat Alvar Randa sier til TV2 at de mener det er bevismessig dekning for at de to skal domfelles, både for drapsforbund, drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk.



Betew og Harnes ble frifunnet for drap og drapsforsøk i den såkalet Sult-saken, men dømt til henholdsvis fem år og fire måneder, og fem års fengsel for innføring av narkotika.



Statsadvokaten hadde i sin påstand bedt om 20 og 14 års forvaring.