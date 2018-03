Spesialenheten for politisaker anker en dom fra Namdal tingrett, der en politimann ble frikjent for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Politimannen skal i 2016 ha gitt råd til en reineier, som var siktet for å ha skutt en ulv, om hva han skulle si i avhør.



Politimannens forsvarer sier til NRK at rådene ble gitt for å få frem sannheten. Han må møte i Frostating lagmannsrett i april.