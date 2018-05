I dag starter ankesaken mot en ung mann som i Nordmøre tingrett ble dømt for å ha voldtatt en 14 år gammel jente.

Mannen fikk kort tid før overgrepet opphold i Norge, og hevdet i retten at han bare var 17 år gammel da det skjedde.



Dette gjorde at han ble dømt som mindreårig, og fikk samfunnsstraff, i stedet for flere års fengsel.